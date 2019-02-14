Глава МИД РК встретится в Варшаве с госсекретарём США

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В четверг в Варшаве в рамках министерской встречи по Ближнему Востоку состоится встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео. Как сообщила журналистам глава южнокорейского МИД перед вылетом в Варшаву, в ходе встречи будут обсуждены результаты недавнего визита спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна в Пхеньян и подготовка Вашингтона ко второму американо-северокорейскому саммиту. В Варшаве Кан Гён Хва принимает участие в работе сессии по вопросам беженцев и гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке.