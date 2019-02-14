В Сеуле состоялся южнокорейско-австрийский саммит

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14 февраля в Сеуле состоялись переговоры президента РК Мун Чжэ Ина и федерального канцлера Германии Себастьяна Курца. Стороны обсудили направления развития промышленности, технологий, политику по поддержке малого и среднего бизнеса в двух странах. Мун Чжэ Ин отметил возможность сотрудничества сфере информационных технологий. Себастьян Курц, в свою очередь, указал, что РК и Австрия похожи не только своими небольшими размерами, но и высоким уровнем экономического развития. Он выразил восхищение ростом южнокорейской экономики, в особенности потенциалом в инновациях. Австрийский канцлер выразил надежду на то, что с помощью обменов две страны смогут многому научиться друг у друга. Двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил 2 млрд долларов. Себастьян Курц заявил, что это только начало плодотворного сотрудничества.