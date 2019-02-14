Майкл Пенс: Дональд Трамп полон надежд и уверенности относительно саммита КНДР и США

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В преддверии второй встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном президент США Дональд Трамп полон надежд и уверенности в том, что мир возможен. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил, что Дональд Трамп готовится к новому саммиту с лидером КНДР, который пройдёт во Вьетнаме, отметив, что больше нельзя повторять ошибок прошлого: все страны должны сплотиться и выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, тем самым побуждая Пхеньян придерживаться договорённостей, достигнутых в Сингапуре. Майкл Пенс подчеркнул, что США стремятся к достижению полной, необратимой и подконтрольной денуклеаризации, ещё раз напомнив, что изменения в политике КНДР стали возможны благодаря жёсткой политике давления со стороны США.