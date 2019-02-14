Японские СМИ сообщают о нарушениях Севером санкций СБ ООН

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Как сообщают японские СМИ, КНДР неоднократно нарушала санкции Совбеза ООН, несмотря на подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту. Так, 17 февраля информационное агентство Киодо цусин представило информацию о том, что Пхеньян использовал заводы, аэропорты и другие невоенные объекты для разработки и испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. При этом агентство ссылалось на доклад группы экспертов комитета Совбеза ООН по санкциям против СК. В докладе отмечается, что Север собирал новые баллистические ракеты «Хвасон-15», способные достичь США, на заводе по производству грузовиков. Весь процесс сборки, хранения и испытания был, как указывается в документе, распределён между невоенными объектами, в которых созданы все необходимые условия. Также сообщается, что ядерный центр в Ёнбёне, который было обещано закрыть, продолжает действовать. По данным Киодо цусин, доклад был представлен в комитет по санкциям 1 февраля, и в скором времени он будет опубликован.