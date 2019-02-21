За первые 20 дней февраля южнокорейский экспорт сократился на 11,7%

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В период с 1 по 20 февраля объём южнокорейского экспорта сократился на 11,7% в годом исчислении, составив 23 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили в четверг в Таможенном управлении. Среднедневной экспорт сократился на 8,2%, составив 1 млрд 870 млн долларов. Экспорт полупроводников сократился на 27,1%, а средств беспроводной связи увеличился на 54,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в США вырос на 11,3%, в Сингапур - на 54%, на Тайвань – на 9,1%. Одновременно экспорт в Китай сократился на 13,6%, в страны Евросоюза – на 18,2%, во Вьетнам – на 6,2%. За первые 20 дней февраля южнокорейский импорт составил 24 млрд 300 млн долларов, сократившись на 17,3% в годовом исчислении.