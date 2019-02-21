Цветение вишни в РК начнётся 21 марта

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Цветение вишни нынешней весной начнётся 21 марта. Как сообщили 21 февраля в южнокорейской частной метеорологической компании KWeather, в этом году цветение начнётся на 4-7 дней раньше, чем обычно. Это связано с тем, что в оставшиеся дни февраля и в марте температура воздуха будет чуть выше, чем в среднем в прежние годы. Цветение вишни начнётся 21 марта на острове Чечжудо, в период с 29 марта по 7 апреля - в южных районах страны, с 7 по 14 апреля – в центральных районах. В Сеуле вишни начнут цвести 3 апреля.