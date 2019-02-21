РК - лидер по доле женщин с низким уровнем доходов в ОЭСР

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По состоянию на 2017 год доля женщин с низким доходом составляла в РК 35,3%. Это самая высокая отметка среди восьми стран ОЭСР, представивших соответствующую информацию. На втором месте США – 29,07%. В 2016 году РК также занимала первое место по этому показателю. Эксперты отмечают, что такая ситуация объясняется большим количеством кореянок, которые столкнулись с прерыванием карьеры в связи с родами и необходимостью воспитывать детей. В большинстве случаев женщины после возвращения к работе не могут рассчитывать на прежний уровень доходов.