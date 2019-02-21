Глава МИД РК надеется на благоприятные результаты северокорейско-американского саммита

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Северокорейско-американский саммит в Ханое внесёт решающий вклад в усилия по достижению вечного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 25 февраля на проходящей в Женеве ежегодной сессии Конференции по разоружению. Она напомнила, что южнокорейская сторона до настоящего момента тщательно исполняла резолюции Совета Безопасности ООН по северокорейской ядерной проблеме и будет делать это до тех пор, пока не подтвердится полная денуклеаризация Севера. Кан Гён Хва также заявила, что, учитывая значительный прогресс в решении ядерной проблемы Пхеньяна, она связывает перспективы вокруг КНДР с «развитием и надеждой».