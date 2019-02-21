Политические партии РК приняли совместное заявление по поводу саммита КНДР и США

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Правящая и оппозиционные партии РК приняли совместное заявление, в котором выразили надежду на успешное проведение второго саммита КНДР и США. Документ был принят 25 февраля на заседании, прошедшем под председательством спикера Национального собрания Мун Хи Сана. В нём приняли участие лидеры парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё, оппозиционных партий Свободная Корея На Гён Вон, Справедливое будущее Ким Гван Ён, Демократии и мира Чан Бён Ван. В заявлении говорится, что политические партии РК надеются на то, что предстоящий саммит в Ханое позволит внести решающий вклад в дело налаживания мира и достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Парламентарии также договорились тщательно следить за результатами саммита, сохраняя готовность к дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации.