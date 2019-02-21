В РК готовятся к 100-летию Первомартовского движения за независимость

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По случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость в РК проводится масштабное культурное мероприятие «100 лет Весны». Этот крупный фестиваль, предвещающий круглую дату, состоится 28 февраля в Музее независимости в Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо. В ходе мероприятия известная певица, сопрано Чо Су Ми впервые исполнит новую песню к знаменательной дате. Также там будет показан мюзикл на тему стремления к независимости. На праздничном концерте выступят певицы Ян Хи Ын, Хон Чжин Ён и другие. Телеканал KBS WORLD будет транслировать фестиваль на 120 стран.