Минэкологии РК вновь объявило об экстренных мерах по снижению уровня микропыли в атмосфере

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4 марта министерство экологии РК в очередной раз объявило об экстренных мерах по снижению уровня микропыли в атмосфере. Они действуют с шести часов утра до девяти часов вечера в девяти регионах страны - городах Сеуле, Инчхоне, Тэчжоне, Сэчжоне, Кванчжу, а также провинциях Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, Кёнгидо, Чолла-Намдо. В столичном регионе и провинциях Чхунчхондо такие меры объявляются четыре дня подряд. Местные власти ввели ограничения на использования автотранспорта. Закрыты ряд автостоянок, ограничивается использование автомобилей с повышенными выбросами выхлопных газов.