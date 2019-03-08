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США готовы к конструктивному диалогу с КНДР. Об этом заявил 7 марта в ходе очередного брифинга представитель госдепартамента Роберт Паладино. При этом он избежал прямого ответа на вопрос о том, были ли контакты с Пхеньяном относительно ситуации с ракетным полигоном Сохэ. Паладино сказал, что у него нет достаточной информации, и он не уполномочен говорить обо всех двухсторонних контактах между США и КНДР. Он сказал лишь, что Вашингтон подготовил официальное и закрытое послание, сохраняя готовность к ведению конструктивного диалога.