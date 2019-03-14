Суд Малайзии отказался снять обвинения со второй подозреваемой в убийстве брата Ким Чон Ына

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Суд Малайзии отказался в четверг снять с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг обвинения в преднамеренном убийстве Ким Чон Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чон Ына. Как сообщает агентство Reuters, женщина остаётся под стражей. При этом в понедельник суд снял все обвинения с другой подозреваемой, 26-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа. Она была освобождена из-под стражи в здании суда. Прокуроры настаивали, что женщины знали о подготовке убийства, и просили для них смертную казнь. Ким Чон Нам умер 13 февраля 2017 года. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение после того, как кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Выяснилось, что смерть наступила в результате воздействия нервно-паралитического вещества VX.