Джон Болтон: КНДР не намерена делать то, что необходимо

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Президент США Дональд Трамп пока никак не комментировал угрозу Пхеньяна приостановить диалог и возобновить провокационные действия, однако его главные помощники подвергли критике северокорейское руководство. «К сожалению, северокорейцы не намерены делать то, что им нужно было делать», - заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. В интервью нью-йоркскому радио AM970 Болтон сказал, что заявление замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи не поможет решению северокорейской проблемы. Если Пхеньян вернётся к провокациям, «это не будет хорошей идеей с его стороны»,- добавил Болтон. Он напомнил, что президент США хочет, чтобы проблема была решена путём переговоров. Советник президента США призвал Китай, на долю которого приходится 90 процентов северокорейской внешней торговли, усилить давление на Пхеньян. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в интервью Fox News заявил, что, если Север возобновит ракетные пуски, это будет нарушением доверия. Он отметил, что стороны продолжают диалог, а в будущем можно ожидать очередной встречи глав двух государств, учитывая хорошие отношения между ними.