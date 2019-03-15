КНДР может отказаться от переговоров с США

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В КНДР рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров по денуклеаризации с США. Об этом сообщила 15 марта на пресс-конференции в Пхеньяне заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Она сказала, что США упустили «золотой» шанс по достижению договорённости в ходе саммита в Ханое. Ответственность за срыв переговоров лежит на США, которые «были увлечены своими собственными политическими интересами и не имели искреннего желания достичь результата». Как отметила Чхве Сон Хи, американские представители «внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата». Чхве Сон Хи добавила, что северокорейский лидер Ким Чон Ын намерен в ближайшее время обнародовать своё решение о дальнейших действиях. Это было первое официальное заявление северокорейской стороны с оценкой итогов второго северокорейско-американского саммита в Ханое.