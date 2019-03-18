СМИ КНДР вновь критикуют южнокорейские военные учения

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Северокорейские СМИ критикуют южнокорейские военные учения «Ссанрён» и «Ыльчи Тхэгык», которые ранее было решено проводить вместо прежних южнокорейско-американских манёвров. В статье, опубликованной 20 марта пропагандистским сайтом «Уриминчжоккири», говорится, что южнокорейские военные объединились с внешними силами и провели учения «Тонмэн», которые стали заменой «Key Resolve». Кроме того, Юг громко заявляет о планах провести в апреле самостоятельные учения «Ссанрён», а в мае «Ыльчи Тхэгык». В статье говорится, что эти учения являются открытым вызовом миру и нарушением межкорейских деклараций. Подчёркивается, что военное противостояние породит усиление напряжённости и крах межкорейских отношений. Говорится также, что ни в коем случае нельзя мириться с действиями, ведущими к ухудшению политической ситуации. Север призвал южнокорейских военных хорошо подумать о возможных отрицательных последствиях враждебных военных действий, нацеленных против партнёра по диалогу.