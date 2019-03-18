Правительство РК закроет проект развития геотермальной энергетики в Пхохане

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В правительстве РК намерены закрыть проект геотермальной энергетики в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто в связи с выводами учёных о том, что её деятельность вызвала в 2017 году землетрясение в этом городе. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, извинившись перед жителями Пхохана. Также объявлено о планах восстановить в прежнем виде территорию, на которой размещается геотермальная электростанция. Кроме того, решено провести тщательное расследование реализации проекта разработки технологий коммерциализации геотермальной энергетики и процесса выбора территории для создания станции. В течение пяти лет на восстановление жилого фонда и повреждённых объектов выделят около 218 млн долларов, что предусмотрено специальным проектом восстановления города. Между тем, в заявлении правительства ничего не говорится об иске пострадавших от землетрясения жителей города, поданном против правительства и компании-оператора электростанции. Кроме того, спецпроект по ликвидации последствий землетрясения уже объявлялся в прошлом году. В этой связи ожидаются новые споры.