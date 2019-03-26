В РК начинается сезон фестивалей цветения вишни

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В этом году цветение вишни на юге Корейского полуострова началось раньше обычного, и по всей стране активно готовятся к проведению фестивалей. 29 марта фестиваль цветения вишни начнётся на острове Чечжудо. Там можно будет увидеть цветение королевской вишни, отличающейся особой красотой. 31 марта в Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо начнутся праздничные мероприятия, после которых 1 апреля в муниципальном округе Чинхэ-гу начнётся известный по всей стране фестиваль цветения вишни. Там высажено 360 тыс. вишнёвых деревьев. Подобные мероприятия в столичном регионе, а именно в сеульском районе Ёыйдо и на озере Сокчхон, начнутся 5 апреля.