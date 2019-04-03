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В Корее

На острове Чечжудо состоялась церемония памяти жертв подавления восстания 1948-1954 гг.

Write: 2019-04-03 15:04:05Update: 2019-04-03 15:23:06

На острове Чечжудо состоялась церемония памяти жертв подавления восстания 1948-1954 гг.

Photo : YONHAP News

В среду на острове Чечжудо в Южной Корее состоялась церемония памяти жертв кровавого подавления правительственными войсками народного восстания 1948-1954 годов. В церемонии  приняли участие более 10 тыс.  человек, в том числе, представители правительства, парламентарии,, участники восстания и потомки жертв его подавления. На церемонии выступил премьер-министр Ли Нак Ён. Он предложил почтить память погибших и выразил глубокие соболезнования их семьям, назвав инцидент на Чечжудо одним из самых ужасных событий в современной истории Кореи. 
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