На острове Чечжудо состоялась церемония памяти жертв подавления восстания 1948-1954 гг.

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В среду на острове Чечжудо в Южной Корее состоялась церемония памяти жертв кровавого подавления правительственными войсками народного восстания 1948-1954 годов. В церемонии приняли участие более 10 тыс. человек, в том числе, представители правительства, парламентарии,, участники восстания и потомки жертв его подавления. На церемонии выступил премьер-министр Ли Нак Ён. Он предложил почтить память погибших и выразил глубокие соболезнования их семьям, назвав инцидент на Чечжудо одним из самых ужасных событий в современной истории Кореи.