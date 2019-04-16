Госсекретарь США поддержал готовность лидера КНДР к третьему северокорейско-американскому саммиту

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео дал положительную оценку высказыванию председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына о возможности проведения третьего северокорейско-американского саммита. В ходе состоявшейся во вторник в Далласе беседы с журналистами Помпео не исключил возможности проведения третьей встречи лидеров КНДР и США до конца текущего года. Он, в частности, отметил, что "Трамп полон решимости добиваться прогресса с помощью дипломатии". Госсекретарь США добавил, что в настоящий момент между сторонами осуществляются многочисленные контакты, "чтобы наметить путь для продвижения вперёд и добиться результата".