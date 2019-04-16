Пхеньян призывает Сеул не полагаться на внешние силы

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Сеулу следует подходить к решению проблем Корейского полуострова совместно с Пхеньяном, не допуская вмешательства внешних сил в межкорейские отношения. Как пишет 16 апреля центральный орган КНДР - газета «Нодон синмун», председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын считает, что межкорейские отношения касаются исключительно корейского народа. В этой связи Юг и Север должны самостоятельно решать проблемы Корейского полуострова. «Если полагаться на внешние силы и сотрудничать с ними, то решить проблему межкорейских отношений согласно воле и требованиям народа невозможно. Только сотрудничество народа является путём к миру и воссоединению», - говорится в статье.