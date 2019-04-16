Май и июнь могут дать шанс на решение проблем Корейского полуострова

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Пока ничего не известно о сроках проведения межкорейского саммита и возможности третьей встречи глав КНДР и США. В мае и июне американский президент Дональд Трамп намерен дважды посетить Японию. Эксперты не исключают возможности использования этих поездок для продолжения диалога. КНДР и США придерживаются разных позиций в решении ядерной проблемы Пхеньяна, однако в действиях Сеула, Пхеньяна и Вашингтона наблюдаются некоторые перемены. Так, Дональд Трамп занял чуть более гибкую позицию по вопросу оказания Северу гуманитарной помощи. Ким Чон Ын отметил желание продолжать диалог с США. В мае Трамп посетит Японию для встречи с новым императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. Ещё раз он осуществит визит в эту страну в конце июня для участия в саммите «Большой двадцатки» в Осака. Помощник президента РК по вопросам воссоединения, иностранных дел и безопасности Мун Чжон Ин отметил возможность того, что Дональд Трамп в это время также посетит Сеул. Поэтому есть шанс провести трёхсторонний саммит РК, КНДР и США. В этой случае стороны могут достичь договорённости по вопросу денуклеаризации, что даст повод к решению ядерной проблемы Севера. Однако существует вероятность, что стороны просто упустят момент.