Президент РК надеется на продолжение совместных проектов с Туркменистаном

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18 апреля, в последний день визита в Туркменистан, президент РК Мун Чжэ Ин посетил нефтехимический завод в посёлке Киянлы, назвав его символом дружбы и сотрудничества между двумя странами. Предприятие, находящееся в 500 километрах к западу от Ашхабада, построено международным консорциумом во главе с южнокорейской компанией Hyundai Engineering. Южнокорейского лидера сопровождал в поездке президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе встречи с рабочими Мун Чжэ Ин поздравил их с завершением строительства. Он отметил, что строительство завода в Киянлы - это только начало экономического сотрудничества между двумя странами. Поездка на завод в Киянлы завершила трёхдневный государственный визит президента РК в Туркменистан. Вторым пунктом его поездки по странам Центральной Азии является Узбекистан.