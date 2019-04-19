Южнокорейский фильм «Паразиты» покажут на 72-м Каннском кинофестивале

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Южнокорейский фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо был приглашён для участия в официальной конкурсной программе 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия. В списке приглашённых в основную программу - 18 картин. Откроет кинофестиваль картина Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы». «Паразиты» - это седьмой полнометражный фильм Пон Чжун Хо. Его новая работы -трагикомедия. Это второе участие южнокорейского режиссёра в Каннском кинофестивале. В 2017 году он представлял в Каннах свою картину «Окча».