25 апреля в Сеуле состоялись южнокорейско-российские консультации по вопросам безопасности. В них принимали участие начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По данным пресс-службы Совбеза России, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества, взаимодействия двух стран в сфере международной информационной безопасности, совместные планы в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также противодействия организованной преступности и экстремизму. Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества на уровне правоохранительных органов. Данные консультации являются пятыми по счёту. Николай Патрушев выразил уверенность в том, что проходящий во Владивостоке северокорейско-российский саммит придаст импульс переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Он также дал высокую оценку усилиям президента РК Мун Чжэ Ина по нормализации ситуации вокруг КНДР.