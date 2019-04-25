С мая гражданским лицам будет открыт доступ к пограничному пункту Пханмунчжом

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С 1 мая южнокорейская часть пограничного пункта Пханмунчжом будет открыта для посещения гражданскими лицами. В правительстве сообщили о том, что такое решение было принято по случаю годовщины Пханмунчжомской декларации. Ранее, в прошлом году в ходе работ по демилитаризации объединённой зоны безопасности в Пханмунчжоме доступ к данному объекту для гражданских лиц был временно закрыт из соображений безопасности. В список объектов, доступных к посещению, добавлены места, где проходил межкорейский саммит от 27 апреля. В их числе мост, по которому прогуливались главы двух Корей, место памятной посадки дерева, а также сторожевой пост. Изначально, Юг и Север планировали сделать объединённую зону безопасности полностью свободной для посещения после завершения её демилитаризации. Однако переговоры по этому вопросу с участием представителей РК, КНДР и командования ООН пока не состоялись. В правительстве отметили, что решение об открытии южнокорейской части данной зоны нацелено на поддержку проведения данных трёхсторонних переговоров. Также южнокорейские власти намерены приложить все усилия для того, чтобы Север открыл свою часть объединённой зоны безопасности. Посещение Пханмунчжома с мая будет доступно сначала для школьников. Затем доступ будет расширен для всех желающих. Граждане РК могут подать соответствующие заявки на сайте Национальной службы разведки, иностранные туристы могут посетить Пханмунчжом через пять турагенств, указанных на сайте .