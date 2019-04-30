Компании РК вновь подали заявку на посещение Кэсона

Photo : YONHAP News

Южнокорейские компании, работавшие в Кэсонском индустриальном комплексе, совместно с парламентариями подали заявку на посещение в мае Кэсона с целью проверки состояния производственного оборудования. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в мэрии Сеула заявили 200 представителей компаний и восемь депутатов от правящей Демократической партии Тобуро, от партии Демократии и мира, от партии Справедливое будущее и партии Справедливости. Они подчеркнули, что посещение комплекса является их конституционным правом, которым они обладают, в качестве собственников производственного имущества в Кэсоне. Они также отметили, что правительство РК, которое должно защищать имущество граждан, пытается снять с себя ответственность, не санкционируя посещение Кэсона. Участники пресс-конференции заявили, что компании испытывают различные трудности после закрытия комплекса и более не могут надеяться. Они потребовали от правительства принять чёткое решение. С 2016 года данные компании подавали такие заявки девять раз, шесть из них при администрации Мун Чжэ Ина. Власти же не одобряли заявки, ссылаясь на необходимость формирования подходящих условий.