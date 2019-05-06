В Сеуле состоятся переговоры РК, США и Японии по вопросам безопасности

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9 мая в Сеуле состоится 11-е заседание представителей РК, США и Японии по вопросам безопасности (DDT). Мероприятие проводится с 2008 года на уровне помощников заместителей министров обороны и представителей МИД. На этот раз стороны обсудят вопросы сотрудничества по налаживанию режима мира и денуклеаризации Корейского полуострова, а также региональной безопасности. Также будет дана оценка проведённых Севером 4 мая испытаний тактического управляемого оружия и реактивных систем залпового огня. Стороны на переговорах будут представлять начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в АТР Рэндалл Шрайвер, заместитель начальника отдела оборонной политики министерства обороны Японии Такеши Исикава.