Банк Кореи: Торговый спор США и КНР не вызывает серьёзных опасений

Photo : YONHAP News

В Банке Кореи считают, что торговое противостояние США и КНР привело к дестабилизации на мировом рынке, но причин для серьёзных опасения нет. Об этом заявил управляющий банком Ли Чжу Ёль, выступая 7 мая на совещании по экономической и финансовой ситуации. Отмечается, что, в отличие от ряда стран Азии, в РК наблюдалась относительная стабильность курса воны. Ли Чжу Ёль сказал, что в настоящий момент США и Китай всё ещё ведут переговоры, поэтому особо беспокоиться не стоит. Он также заявил, что за ситуацией на рынке ведётся постоянное наблюдение, а в случае необходимости следует своевременно применить меры стабилизации.