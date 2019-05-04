КНДР запустила две ракеты в восточном направлении

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9 мая КНДР запустила две ракеты, как полагают военные, ближнего радиуса действия. Первая ракета запущена в 16:29, а вторая – в 16:49 по кор.вр. из района Кусон провинции Пхёнан-Пукто. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты были запущены в восточном направлении, пролетели 420 и 270 км соответственно, достигнув максимальной высоты 50 км, и упали в Восточное море. Южнокорейские военные совместно с американскими войсками усилили контроль за ситуацией на Корейском полуострове,- отметил представитель комитета, не уточнив, какие именно ракеты запускались. В 2017 году из района Кусона производились запуски ракет средней и большой дальности.