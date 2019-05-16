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Корея: Юг-Север

Министерство по делам воссоединения РК: Продовольственная ситуация в КНДР остаётся серьёзной

Write: 2019-05-15 14:38:21Update: 2019-05-15 17:37:53

Министерство по делам воссоединения РК: Продовольственная ситуация в КНДР остаётся серьёзной

Photo : YONHAP News

Продовольственная ситуация в КНДР остаётся серьёзной, и ей нужна внешняя помощь, несмотря на сообщения северокорейских СМИ о снижении цен на рис. Об этом заявил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин. Он напомнил, что в Сеуле признают оценку Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в качестве объективных показателей. Южнокорейская позиция  остаётся неизменной и состоит в том, что соотечественников необходимо обеспечить продовольствием с гуманной точки зрения. 
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