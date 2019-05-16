В РК растёт количество туристов из Монголии

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Сокращение количества китайских туристов в РК в некоторой степени покрывают граждане Монголии. Примечательно, что монгольские туристы не уступают китайцам по расходам. По данным Национальной организации туризма Кореи, представленным 16 мая, в течение пяти лет среднегодовой рост количества монгольских туристов, посещающих страну, составлял 16,9%. В прошлом году была зарегистрирована рекордная отметка 113.864 человека. Средние расходы гостей из Монголии в ходе поездки в РК составили 2.070 долларов на человека. На втором месте граждане Китая – 1.887 долларов, а на третьем - гости из стран Ближнего Востока, которые тратят 1.777 долларов. Такая ситуация объясняется тем, что средний срок пребывания монгольских гостей в стране составляет 20 дней, что в три раза больше среднего показателя. В 2017 году Национальная организация туризма Кореи открыла офис в Улан-Баторе с целью привлечения туристов из этой страны.