Джон Болтон выделил Иран и КНДР в качестве неотложных проблем

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выделил Иран и КНДР среди наиболее неотложных проблем. «Я провёл прекрасную встречу с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном в рамках укрепления стратегических партнёрских отношений и сотрудничества. Сингапур является нашим ценным партнёром по таким неотложным проблемам как КНДР и Иран», - написал 16 мая на своей странице в Twitter Джон Болтон. Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы совместных действий по северокорейскому вопросу. Обычно Джон Болтон практически не затрагивает тему КНДР в официальных выступлениях и на мероприятиях. Поэтому нынешнее высказывание может указывать на то, что США серьёзно озабочены изменением поведения Севера.