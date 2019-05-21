РК председательствует в ITF

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С 22 по 24 мая в Лейпциге под председательством РК состоится международный транспортный форум (ITF) ОЭСР. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. В работе форума, который проходит ежегодно в мае в Германии, принимают участие представители 69 стран. В повестку форума входят такие вопросы как меры по сокращению парниковых газов, технологии беспилотных автомобилей, соединение международной транспортной сети и другие. В этом году темой мероприятия является «Транспортное соединение в целях региональной интеграции». На этот раз, ожидается, что в форуме примут участие около 1.400 человек, в том числе второй замминистра сухопутных территорий и транспорта РК Ким Чжон Рёль, делегации 54 стран-членов форума и представители транспортных компаний мира. РК впервые за 13 лет с момента присоединения к организации становится председателем форума. На пленарном заседании будут обсуждены такие вопросы, как развитие международной транспортной сети в целях устойчивого роста, политика интеграции регионов с городами. Панельная сессия будет посвящена соединению транспортных средств и базовых объектов, межрегиональному авиасообщению, улучшению сети поставок в соответствии с изменениями мировой экономики, соединению регионов железнодорожными путями и т.д.