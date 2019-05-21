Более половины корейцев против идеи о деноминации национальной валюты

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Чуть более половины населения РК выступают против идеи о деноминации национальной валюты. На это указывают представленные 20 мая результаты опроса, проведённого агентством Realmeter по заказу вещательной компании CBS. Опрос проводился 17 мая среди 504 человек старше 19 лет. Отрицательный ответ дали 52,6% респондентов, объясняя это возможными побочными эффектами, в числе которых рост потребительских цен. Положительный ответ дали 32%, указав на необходимость изменения нарицательной стоимости денежных знаков в соответствии с нынешним объёмом экономики. Воздержались от ответа 15,4%. Отрицательная позиция была выражена более явно в большинстве регионов, возрастных групп и среди представителей самых разных политических направлений. Положительное мнение относительно деноминации национальной валюты оказалось более высоким, чем отрицательное, в прогрессивных кругах, среди людей в возрасте от 30 до 39 лет, в городах Тэчжон и Сэчжон и в провинциях Чхунчхондо. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.