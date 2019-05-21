Госдеп США обеспокоен гуманитарным кризисом в КНДР

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Госдеп США выразил глубокую обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия в КНДР и заявил, что США активно содействуют усилиям южнокорейского правительства по предоставлению гуманитарной помощи. Как сообщает радиостанция "Голос Америки", представитель пресс-службы госдепартамента США заявил : "Мы знаем о нехватке продовольствия в Северной Корее и глубоко обеспокоены гуманитарным кризисом, представляющим серьёзную угрозу для благополучия мирных жителей". Он добавил: "Мы тесно работаем с нашими южнокорейскими коллегами, максимально координируя действия по разрешению данного кризиса". При этом чиновник воздержался от подробных комментариев относительно решения РК о выделении 8 млн долларов на гуманитарную помощь Северу и оказании дополнительной продовольственной помощи. Ранее пресс-служба госдепартамента США сообщила, что глава Белого Дома Дональд Трамп выразил поддержку президенту Мун Чжэ Ину . По словам Трампа, гуманитарная помощь КНДР в форме продовольствия - весьма своевременный и положительный шаг со стороны РК. Представитель госдепартамента добавил, что нынешний продовольственный кризис является результатом политики северокорейских властей, незаконно разрабатывающих оружие массового уничтожения и, в частности, вкладывающих большие средства в ядерную программу вместо того, чтобы заботиться о благополучии своего народа. При этом он подчеркнул, что постановление Совбеза ООН не запрещает КНДР импортировать продукты питания.