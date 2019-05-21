В РК принят очередной пятилетний план зелёного роста

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21 мая в ходе заседания кабинета министров РК, прошедшего под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна, был рассмотрен и утверждён третий пятилетний план зелёного роста. В правительстве было принято решение обеспечить инвестиции в экологичное производственное оборудование на условиях более низких кредитных процентов, чем в среднем на рынке. Объём фонда зелёного роста, рассчитанный на три года, составляет 5 трлн вон или 4 млрд 187 млн долларов. Они будут направлены на разработку умных энергетических технологий, которые будут отличаться низким энергопотреблением и высокой эффективностью. Также планируется разработать зелёные технологии, тесно связанные с жизнью населения, в том числе в вопросе борьбы с проблемой микропыли. Принято решение подготовить и опубликовать целевые показатели выбросов парниковых газов по отраслям с целью выполнения обязательств по дорожной карте сокращения объёма газов к 2030 году. Будут приняты меры для активизации рынка квот на выбросы парниковых газов, в том числе улучшение системы аукционов. Долю квот, которыми можно торговать при наличии излишков, решено увеличить с нынешних 3% до более 10% с 2021 года. Кроме того, в рамках снижения парниковых газов и микропыли к 2022 году решено распространить 433 тыс. электромобилей и 67 тыс. водородных автомобилей.