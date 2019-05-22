Госдепартамент США: Санкции против КНДР останутся в силе

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Санкции в отношении КНДР, ведённые Советом Безопасности ООН, останутся в силе, и их продолжат соблюдать страны-члены ООН. Об этом заявил представитель госдепартамента США в ответ на просьбу агентства Ёнхап прокомментировать требование постпреда КНДР при ООН Ким Сона вернуть арестованное северокорейское грузовое судно. Как отметил представитель госдепартамента, в Вашингтоне полагают, что лидер КНДР Ким Чон Ын выполнит своё обязательство и свернёт ядерную программу. Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатических переговоров с Пхеньяном,- отметил он. Между тем, министерство юстиции США отказалось комментировать ситуацию с северокорейским сухогрузом.