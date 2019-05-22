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Во вторник в Сан-Паулу состоялся южнокорейско-бразильский форум промышленного сотрудничества. Выступая на его открытии, директор департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ё Хан Гу призвал заложить фундамент для расширения товарооборота с Бразилией, которая является для РК партнёром по всеобъемлющему сотрудничеству. Ё Хан Гу напомнил, что в прошлом году объём торговли между двумя странами составил 8 млрд 800 млн долларов. Он может быть увеличен за счёт таких отраслей как обрабатывающая промышленность и биотехнологии. Стороны могут направить совместные усилия на расширение участия южнокорейских компаний в таких проектах на территории Бразилии как строительство автодорог, морских портов и объекты связи. Накануне форума Ё Хан Гу встретился с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.