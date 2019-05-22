Администрация президента РК: Снижение прогнозов роста экономики обусловлено внешними факторами

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Снижение прогнозов роста отечественной экономики на нынешний год обусловлено внешними факторами, и это свидетельствует о необходимости ускорить реализацию финансовой политики. Об этом заявил в среду представитель администрации президента РК. В качестве одного из главных факторов ухудшения ситуации в мировой экономике он назвал торговые конфликты между США и Китаем. Он добавил, что в последнем прогнозе ОЭСР о росте южнокорейской экономики отражены сегодняшняя ситуация, которая характеризуется застоем в сферах инвестиций и экспорта, а также экономические результаты первого квартала. Для исправления ситуации правительство намерено принять меры для активизации инвестиций и экспорта. В этой связи он отметил необходимость немедленного утверждения Национальным собранием дополнительного бюджета.