Администрация президента РК ознакомилась с позицией истцов по делу о жертвах принудительной мобилизации

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Администрация президента РК недавно контактировала со стороной истцов по делу о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации во время протектората Японии над Кореей. На прошлой неделе сотрудники отдела гражданского общества администрации встретились с представителями истцов, выслушав их позицию, мнение о нынешней ситуации и дальнейших планах. Представитель администрации заявил, что встреча проведена в связи с тем, что, несмотря на окончательное решение суда, юридическая процедура пока не завершена. Таким образом, предполагается, что администрация пытается найти возможность смягчения напряжённости в отношениях между РК и Японией.