Север будет стремиться создать единые команды с Югом для участия в Олимпиаде-2020

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Север будет стремиться создать единые команды с Югом для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил в интервью китайскому телеканалу замминистра спорта КНДР Вон Гиль У. Он отметил, что северокорейские спортсмены готовы вместе с соотечественниками с Юга принять участие в Олимпиаде. Этого хотят и народы двух Корей,- подчеркнул Вон Гиль У. В конце прошлого года Юг и Север договорились обсудить возможность формирования объединённых команд по ряду видов спорта и совместного прохода на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио. Позднее Олимпийские комитеты двух Корей предварительно договорились о формировании объединённых команд по женскому хоккею, женскому баскетболу, дзюдо и гребле.