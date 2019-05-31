Банк Кореи в очередной раз заморозил учётную ставку на уровне 1,75%

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Банк Кореи принял в пятницу решение сохранить учётную ставку на уровне 1,75%. Она остаётся неизменной шестой месяц подряд после повышения на четверть процента в ноябре прошлого года. Решение главного финансового учреждения было ожидаемым, поскольку южнокорейская экономика демонстрирует явные признаки спада, а экспорт и внутреннее потребление снижаются на фоне затянувшегося торгового конфликта между США и Китаем. Экспорт снижается пять месяцев подряд, а в апреле он сократился на 2% в годовом исчислении. Инфляция в том же месяце составила 0,6%. Она не превышает одного процента четыре месяца подряд. Экономический рост в первом квартале составил минус 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что является худшим показателем после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.