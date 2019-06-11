Ушла из жизни бывшая первая леди Ли Хи Хо

Photo : YONHAP News

Ушла из жизни первая леди Ли Хи Хо, вдова бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна, возглавлявшего государство в 1998-2003 годах и скончавшегося в 2009 году. Как сообщили в Центре мира имени Ким Дэ Чжуна, госпожа Ли Хи Хо скончалась 10 июня в 23:37 на 97-ом году жизни. Она возглавляла Центр мира, который был основан её супругом с целью продвижения межкорейского сотрудничества и мира во всём мире. Госпожа Ли Хи Хо сопровождала мужа в поездке в Пхеньян на первый межкорейский саммит в 2000 году, а после его смерти дважды посещала КНДР. В 2011 году она участвовала в похоронах бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, а в 2015 посетила Пхеньян по личному приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. До того, как выйти замуж за Ким Дэ Чжуна в 1962 году, госпожа Ли Хи Хо была активисткой движения за права женщин. Поминальный алтарь установлен в траурном зале больницы Severance в Сеуле, а похороны состоятся 12 июня на Национальном кладбище в Сеуле.