В Будапеште поднят на поверхность прогулочный катер Hableany

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11 июня завершилась операция по подъёму прогулочного катера Hableany, который 29 мая затонул в реке Дунай в центре Будапешта вместе с пассажирами в результате столкновения с круизным лайнером Viking Sigyn. На борту катера обнаружены тела трёх южнокорейских туристов, в том числе, 6-летней девочки, а также капитана катера. После подъёма катера со дня реки он был установлен на большой барже и доставлен в порт островного будапештского района Чепель. Там началась работа по установлению причины аварии. Как сообщил представитель правительства Венгрии, поиски тел четырёх южнокорейских граждан, которые продолжают числиться пропавшими без вести, будет продолжена.