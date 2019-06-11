Конфликт между США и КНР положительно сказался на южнокорейском экспорте на американский рынок

Photo : YONHAP News

Торговый конфликт между США и Китаем положительно сказался на южнокорейском экспорте на американский рынок. Как сообщили 12 июня в Институте международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли, в первом квартале этого года ввоз китайских товаров в США сократился на 24,7%, тогда как ввоз южнокорейской продукции вырос на 20,5%. Это, в частности, касается автомобилей, продукции машиностроения, товаров из пластика и резины, электротехники, нефтепродуктов. В связи с повышением пошлин на товары из Китая американская сторона увеличила ввоз коммерческих грузов из Вьетнама и Тайваня. На этом фоне доля Китая на импортном рынке США сократилась с 16,1% в первой половине прошлого года до 12,5% в первом квартале этого года. Южнокорейский показатель вырос на 0,7% до 4,1%. Между тем, по мнению экспертов, в случае затягивания торгового конфликта между США и Китаем его отрицательное влияние на южнокорейский экспорт может увеличиться. Это связано с возможностью замедления темпов роста инвестиций и потребления, дестабилизацией на финансовых рынках, увеличением китайского экспорта в страны АСЕАН и другими факторами.