В Лодзи состоится финал молодёжного чемпионата мира по футболу

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Молодёжная сборная РК сразится со сборной Украины в матче мирового кубка по футболу. Южнокорейские спортсмены уже приступили к заключительной тренировке. Футболисты Ли Кан Ин и О Се Хун сосредоточили внимание на восстановлении физических сил, а остальные спортсмены приняли активное участие в тренировке. По словам голкипера команды Ким Се Юна, все футболисты находятся в приподнятом настроении и надеются победить в предстоящем матче. Обстановка в сборной Украины несколько иная. Спортсмены отказались от общения с южнокорейской прессой, тщательно соблюдаются все меры безопасности. Напомним, финал молодёжного первенства по футболу состоится 16 июня в 1:00 по Сеульскому времени. Состязание пройдёт на одном из стадионов польского города Лодзи.