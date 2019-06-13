Майкл Помпео: США принимают все возможные меры по угрозам КНДР

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США принимают все возможные меры относительно угроз со стороны КНДР. Об этом 16 июня заявил госсекретарь США Майкл Помпео, приняв участие в одной из передач телеканала FoxNews. Так он прокомментировал слухи о связах ЦРУ и убитого в 2017 году Ким Чон Нама - сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Ына. Ранее 11 июня президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не позволил бы спецслужбам использовать членов семьи председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Он, в частности, заявил: «Я бы не позволил этому случиться под моим руководством». До этого издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Ким Чон Нам был убит после встречи с представителем ЦРУ. Заявление Трампа было воспринято как официальное опровержение слухов о том, что ЦРУ различными способами шпионило за Ким Чон Ыном. Ведущий телепередачи задал Помпео вопрос о том, контактировал ли он с Ким Чон Намом, когда занимал пост директора ЦРУ. На это госсекретарь отказался давать комментарий, ссылаясь на секретность. Помимо этого, Майкл Помпео подчеркнул, что прилагает усилия для достижения денуклеаризации СК дипломатическим путём.