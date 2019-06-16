Молодёжная сборная РК по футболу с триумфом вернулась на родину

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17 июня южнокорейская молодёжная сборная по футболу, ставшая второй по итогам чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет, вернулась на родину. 16 июня члены команды вместе с тренером Чон Чжон Ёном в аэропорту Варшавы дали интервью журналистам и вылетели в РК. Сборная, напомним, впервые в истории южнокорейского молодёжного футбола вышла в финал мирового турнира, завершив чемпионат с наивысшими для второй позиции оценками. В международном аэропорту Инчхон их встречали многочисленные фанаты и журналисты. В этот же день тренер команды Чон Чжон Ён и вся сборная приняла участие в приветственном мероприятии на площади перед зданием мэрии Сеула. Около тысячи фанатов бурными аплодисментами выразили благодарность футболистам. Лучший игрок чемпионата Ли Кан Ин в своём интервью поделился впечатлениями: «Мы не достигли победы, но сделали всё возможное, поэтому у нас нет сожалений. Это был хороший опыт и хорошие воспоминания». В ходе чемпионата сборная показала наивысшие результаты, выйдя победителем в сложнейшей группе соперников в виде сильных команд Португалии, Аргентины, ЮАР, а затем победив команды из Японии, Сенегала и Эквадора.