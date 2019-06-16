Молодёжная сборная РК по футболу с триумфом вернулась на родину

17 июня южнокорейская молодёжная сборная по футболу, ставшая второй по итогам чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет, вернулась на родину. 16 июня члены команды вместе с тренером Чон Чжон Ёном в аэропорту Варшавы дали интервью журналистам и вылетели в РК. Сборная, напомним, впервые в истории южнокорейского молодёжного футбола вышла в финал мирового турнира, завершив чемпионат с наивысшими для второй позиции оценками. В международном аэропорту Инчхон их встречали многочисленные фанаты и журналисты. В этот же день тренер команды Чон Чжон Ён и вся сборная приняла участие в приветственном мероприятии на площади перед зданием мэрии Сеула. Около тысячи фанатов бурными аплодисментами выразили благодарность футболистам. Лучший игрок чемпионата Ли Кан Ин в своём интервью поделился впечатлениями: «Мы не достигли победы, но сделали всё возможное, поэтому у нас нет сожалений. Это был хороший опыт и хорошие воспоминания». В ходе чемпионата сборная показала наивысшие результаты, выйдя победителем в сложнейшей группе соперников в виде сильных команд Португалии, Аргентины, ЮАР, а затем победив команды из Японии, Сенегала и Эквадора.