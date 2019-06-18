РК и Япония продолжают спор вокруг проблемы принудительной трудовой мобилизации

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Правительство РК пока не определилось с позицией по предложению Японии о формировании арбитражной комиссии по вопросам жертв принудительной трудовой мобилизации во время Второй мировой войны. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД РК Ким Ин Чхоль. По его словам, южнокорейское правительство уважает решение Верховного суда страны, обязавшего японские компании выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации. Он отметил, что в данном вопросе правительство учитывает необходимость исцеления психологических травм жертв вышеуказанного преступления и построения перспективных южнокорейско-японских отношений. Ранее, 20 мая японская сторона обратилась к РК с просьбой сформировать арбитражную комиссию по обсуждению сложившейся ситуации. Нынешнюю позицию японская сторона связывает с договором о нормализации отношений РК и Японии, заключённом в 1965 году. Согласно второму пункту третьей статьи документа, в случае поступления запроса о формировании арбитражной комиссии обе стороны должны в течение 30 дней выбрать по одному представителю. Данный срок истёк 18 июня. Кроме того, согласно третьему пункту третьей статьи, в случае, если одна из сторон не представит членов арбитражной комиссии, то каждая из сторон должна привлечь для формирования комиссии представителей третьих стран. В этой связи представитель МИД РК сообщил, что каждый из участников договора может подать вышеуказанную заявку, но отвечать на неё или нет - это уже другой вопрос.